​Марко Розе: «Трудно принять такое поражение»

Туринский «Ювентус» обыграл во втором туре группового раунда Лиги чемпионов немецкий «Лейпциг», при этом хозяева поля, немцы, почти весь второй тайм провели в большинстве, но именно на этом отрезке пропустили два мяча. Разумеется, наставник «Лейпцига» Марко Розе не очень доволен произошедшим.

- Это урок, который придётся выучить. Но его трудно принять, ведь мы провели вполне хороший матч. Мы хорошо защищались и хорошо атаковали, хотя во втором тайме стали несколько пассивными, за что и были наказаны. Хотели выиграть, но не получилось, - цитирует слова Розе Juvenews.eu.