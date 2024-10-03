​Эмилиано Мартинес: «Просто нереально»

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, английская «Астон Вилла» неожиданно выиграла у мюнхенской «Баварии», а чемпион мира, аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес, несколько раз спас своих партнёров по команде от верных голов. После игры один из главных героев матча прокомментировал события.

- Это просто нереально. Я никогда не слышал, чтобы стадион так шумел. Порой было просто больно по ушам. Это клуб, который определённо двигается вперёд. Это основная причина, по которой я остаюсь в «Астон Вилле». Мне тут нравится, - цитирует слова Мартинеса BBC Sport.