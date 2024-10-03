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Лига чемпионов

Нулевой Мбаппе, косячный Нойер, волевой «Ювентус»: Лига чемпионов в деле

03 Октября 2024 • 09:00 Комментировать (1)
Лилль
1:0
Реал Мадрид

Вторая партия матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов прошла в среду. В девяти играх была зафиксирована одна ничья, по четыре раза победу праздновали хозяева и гости. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» кратко повествует, как всё было.

Лунин не взял пенальти, Эндрик не потянул лидерство

Главная сенсация дня – поражение «Реала». Прошлый сезон Лиги чемпионов «сливочные» провели без единого проигрыша – а тут уже пострадали от «Лилля». Камавинга сыграл впервые после травмы – и привёз пенальти в конце первого тайма. С точки от Джонатана Дэвида пропустил Лунин, подменявший Куртуа, которому нужно восстановление после внутримадридской зарубы с «Атлетико».

После перерыва Анчелотти бросил в бой со скамейки полуздорового Мбаппе, но это не помогло. Килиан ни разу не пробил по чужим воротам за отведённый ему более чем получасовой отрезок на поле. Эндрик поставил какой-то там рекорд – это его личное достижение, а не командное. Если брать все турниры, то «Реал» проиграл впервые с января, когда его в компенсированное время огорчил «Атлетико».

Недоработка «Баварии», провал «матрасников»

Солидарность с «Реалом» проявила «Бавария», уступившая на выезде «Астон Вилле» с таким же минимальным счётом. Это первое поражение мюнхенцев при Компани. Всё решила оплошность Нойера, как ни в чём не бывало прогуливавшегося вдали от своих ворот. Выйдя на замену, Джон Дуран улучил момент и успешно перебросил мяч через некогда законодателя вратарских мод в футболе.

«Реал» может радоваться, что проиграл всего 0:1, тогда как «Атлетико» – 0:4. «Матрасники» попали под каток «Бенфики» и ничего не смогли поделать. Ди Мария ещё забивает за «орлов» – отличился он с пенальти. С чуть менее крупным счётом проиграл «Шахтёр» – три безответных мяча ему прописала «Аталанта». «Ливерпуль» голами Макаллистера и Салаха разобрался с «Болоньей», которая сама могла с ним разобраться, будь точней в завершении. Салах явно не зря забил.

У Головина снова тайм, Худяков привычно на скамейке

«РБ Лейпциг» и «Жирона» проиграли дома по 2:3. «Ювентусу» и «Фейеноорду» соответственно. «Старая синьора» уступала в одного игрока из-за удаления вратаря ди Грегорио и в один мяч по счёту, но вытащила победу благодаря голам Влаховича (в целом у него дубль) и Консейсау. «Жирона» рекордно отметилась двумя автоголами и не забила пенальти – «Фейеноорд» тоже не реализовал одиннадцатиметровый.

Головин опять в Лиге чемпионов сыграл один тайм – но не второй, как с «Барселоной», а первый. Монегаски гостили в Загребе и отыгрались у «Динамо» с 0:2, конечный гол с пенальти на 90-й минуте провёл Закария. «Штурм» потерпел в Граце минимальное поражение от «Брюгге» – российский вратарь австрийского клуба Даниил Худяков наблюдал за происходившим со скамейки запасных.

Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бенфика Ливерпуль Ювентус Бавария Атлетико Мадрид Лилль Александр Головин Килиан Мбаппе Астон Вилла Даниил Худяков ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
03 Октября 2024 в 09:06
хорошо, Реал проиграл, может и сенсационно - неважно....об этом есть уже статья, обзор игры....Мбаппе там уделили основное внимание...ок....здесь краткое напоминание про тур ЛЧ, в том числе про Реал...и опять Мбаппе....и про привоз Камы, хотя привоза не было - было неудачное подставление руки, пенальти без претензий , но он не привозил, привоз - когда ты намеренно играешь как дибил, просираешь позицию, пинаешь в штрафной по ногам и тд....а здесь - не повезло....
ну напишите вы что-то в позитивном ключе то!!!!
Лунин не взял пенальти - да кто бы из вратарей такой удар вообще взял, а? ну напишите, что тот качественно и уверенно подменил выбывшего по травме Тибо....сейвы были в стиле Куртуа...
ну напишите, что несмотря на трудный и проигранный матч, в игре отлично проявил себя - в который уже раз - Вальверде, который успевал везде!!! и это игрок без замен!!!
напишите, что Чуамени возможно стоит пересмотреть приоритеты и заделаться ЦЗ на постоянной основе?.....
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