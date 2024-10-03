​Бекер: «Нам повезло, что у нас есть Салах»

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» обыграл в домашнем матче итальянскую «Болонью». Голом отметился в этом матче египетский форвард Мохамед Салах, который поставил точку в матче - он забил второй мяч. Его наличие в команде очень радует Алиссона Бекера, который нахваливает нападающего:

- Это игрок, который помогает нам очень много, порой кажется, что он не в игре, но затем он делает идеальное движение и мяч оказывается в воротах. Это его сила. Нам повезло, что он с нами, - цитирует слова Бекера BBC Sport.

Напомним, что ранее Салах объявил, что этот сезон станет для него последним в «Ливерпуле».