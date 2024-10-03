​Бекер: «Фантастическая игра»

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» обыграл в домашнем матче итальянскую «Болонью». Бразильский голкипер английского клуба, Алиссон Бекер, несколько раз спас свою команду. После матча он рассказал о своих впечатлениях от игры:

- Это была фантастическая игра против очень непростого оппонента. Агрессивная, сильная команда. Но нам удалось сковать их игру и забить достаточно, чтобы выиграть матч, да ещё и с сухим счётом, - цитирует слова Бекера BBC Sport.

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл другой итальянский клуб - «Милан».