​Макаллистер: «Хороший вечер для всех»

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, английский «Ливерпуль» обыграл в домашнем матче итальянскую «Болонью», забив той два мяча. Первый из них на свой счёт записал Алексис Макаллистер - после матча он прокомментировал свой успех:

- Я очень доволен, и не только за себя, но и за команду. Спасибо Алиссону, что несколько раз спас нас. Иногда я понимаю, что мы должны защищаться лучше, но у нас есть Али, который снова показал, как он хорош. Я рад и за него также, - цитирует слова аргентинского игрока BBC Sport.

«Ливерпуль» выиграл оба стартовых матча в новом розыгрыше ЛЧ.