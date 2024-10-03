​Влахович: «Мы становимся командой»

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, туринский «Ювентус» продемонстрировал настойчивость и был вознаграждён победой в Лейпциге. Забивший в этом матче дважды Душан Влахович не скрывает своего удовлетворения, он отметил, что сейчас «Ювентус» напоминает команду в полноценном смысле этого понятия.

- Я очень, очень доволен, особенно за выступление команды, мы почти тайм играли в меньшинстве. Но смогли показать, что становимся настоящей командой. Каждый играет за всех. Так нас просит и тренер. Мы победили более чем заслуженно, - цитирует слова сербского нападающего Juvenews.eu.