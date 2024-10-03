​Гасперини: «Надо быстро восстанавливаться»

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, «Аталанта» выдала очередное хорошее выступление, забив на выезде три безответных мяча крепкому донецкому «Шахтёру». Итоги игры прокомментировал наставник итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини:

- Мы заработали добротные три очка, сыграли уверенно. Но сейчас меня беспокоит то, что следующий матч у нас уже в субботу. Надо быстро восстанавливаться. Для нас важен и чемпионат. Забавно, но пять лет назад «Шахтёр» помог нам переломить сезон, когда мы потерпели три поражения в первых трёх матчах. Тогда мы тоже выиграли 3:0, - напомнил Гасперини, слова которого цитирует calcioatalanta.it