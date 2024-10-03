Мотта: «Продемонстрировали свою смелость»

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, туринский «Ювентус» продемонстрировал настойчивость и был вознаграждён победой в Лейпциге над местным клубом «Ред Булл». Наставник «Ювентуса» Тьяго Мотта доволен исходом непростого матча:

- Соглашусь - это командная победа. Великолепный матч. Были порой технические ошибки, неточности в деталях, но, даже оставшись в меньшинстве, мы пошли вперёд и добыли победу. Мы сыграли смело, но это даже не моя заслуга, а заслуга игроков, - цитирует слова Мотты Juvenews.eu.

Напомним, что Мотта возглавил «Ювентус» минувшим летом.