​Итальяно: «Горжусь ребятами»

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянская «Болонья» потерпела поражение в Ливерпуле от подопечных Арне Слота, но это не расстроило её наставника Винченцо Итальяно. Он считает, что его игроки провели отличный матч, несмотря на два пропущенных мяча.

- Мы можем гордиться своей игрой, о чём я и сказал игрокам. Жаль лишь, что пропустили два гола. В случае с первым мы сами могли лучше сыграть. Горжусь, что создали проблемы «Ливерпулю», они, похоже, даже не ожидали такого сценария, - цитирует слова Итальяно tuttobolognaweb.it.