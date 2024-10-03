​Впервые сразу три испанских клуба проиграли в один игровой день Лиги чемпионов

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, мадридский «Реал» съездил в Лилль, но проиграл там чемпиону Франции 2021 года.

Но не только «Реал» потерпел неудачу - катастрофу также потерпел мадридский «Атлетико», пропустивший четыре безответных мяча в Лиссабоне от местной «Бенфики». Наконец, проиграла и «Жирона», уступившая со счётом 2:3 нидерландскому «Фейеноорду».

Как выяснилось, этот день стал первым в истории Лиги чемпионов, когда проиграли сразу три испанских клуба. Доселе такого в истории турнира, начиная с 1992 года, не случалось.