​Мбаппе впервые не нанёс ни одного удара по чужим воротам за «Реал»

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, «Реал» съездил в Лилль, но проиграл там чемпиону Франции 2021 года.

Самому титулованному клубу Европы не помог даже появившийся на поле во второй половине встречи Килиан Мбаппе - более того, всегда очень удачно игравший против «Лилля» за «ПСЖ» вице-чемпион мира даже не сумел хотя бы разок пробить по воротам «догов».

Для Мбаппе это был первый матч в составе «Реала», в котором он ни разу не пробил по чужим воротам. В общей сложности он сыграл за «Реал» уже десять матчей.