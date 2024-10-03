​«Реал» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов с 2023 года

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, «Реал» съездил в Лилль, но проиграл там чемпиону Франции 2021 года. Французы не стали подстраиваться под самый титулованный клуб Европы и заработали под конец первого тайма пенальти, который успешно реализовали.

Как оказалось, мадридский «Реал» потерпел первое поражение в самом престижном клубном турнире футбольной Европы с мая 2023 года. Тогда команда Карло Анчелотти уступила в полуфинале турнира английскому «Манчестер Сити», сложив с себя полномочия действовавшего обладателя Лиги чемпионов.