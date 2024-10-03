Спортивный директор «Баварии»: «Мы не должны были проиграть»

Макс Эберль, занимающий должность спортивного директора «Баварии», высказался о поражении команды от «Астон Виллы» (0:1).

Победу хозяевам поля принёс Джон Дуран, поразивший ворота Мануэля Нойера на 79-й минуте.

«В первом тайме мы контролировали игру на протяжении 15-20 минут, но не смогли наказать соперника. Сегодня команда не показала свой максимум в работе без мяча. Во втором тайме игра улучшилась, но опасных голевых моментов было мало. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, и у Гнабри с Кейном были возможности забить. Мы не должны были проиграть. Нужно извлечь уроки. Нельзя побеждать на таком уровне, не выкладываясь на 100%», – передаёт Bayern & Germany слова Эберля.