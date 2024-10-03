​Слот: «Пришлось попотеть»

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, «Ливерпуль» сыграл с итальянской «Болоньей» и забил той два мяча. Тем не менее, наставник английской команды не считает прошедший матч лёгким. По его словам, «Болонья» заставила фаворита неплохо побегать.

- Это не был лёгкий матч, «Болонья» упиралась и заставила потрудиться - примерно как и «Аталанта», похожие команды. Честно говоря, кроме двух голов, на поле не было так уж много хорошего и интересного. Мы много ошибались с последним пасом, - цитирует слова наставника «Ливерпуля» BBC Sport.