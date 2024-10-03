Анчелотти высказался о поражении «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов после поражения в матче Лиги чемпионов против «Лилля» (0:1).

«Сливочные» проиграли впервые с начала года, так и не сумев забить во Франции. Автором единственного гола в матче стал Джонатан Дэвид, точно исполнивший пенальти в компенсированное к первому тайму время.

«Соперник был лучше, мы должны прибавлять. Казалось, что наша команда прогрессирует, но сегодняшний матч – шаг назад. Сейчас трудно дать оценку происходящему – выводу нужно делать с холодной головой.

Это поражение может стать для нас полезным сигналом. Сегодня мы играли очень плохо. Никаких оправданий здесь не требуется – мы просто должны совершенствоваться, вот и всё», – цитирует Madrid Zone Анчелотти.