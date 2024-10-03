​Эмери: «Мы хотим выступать в Европе стабильно»

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» сыграла в Бирмингеме и потерпела там неудачу, проиграв «Астон Вилле». Наставник английского клуба Унаи Эмери считает результат закономерным - по его словам, клуб хочет стабильно выступать на европейском уровне.

- Мы хотим выступать в Европе стабильно. Против таких команд очень важно играть хорошо. Эмилиано Мартинес здорово выручал нас. В Европе не бывает проходных матчей. Мы сыграли очень хорошо. Надеюсь, что мы сможем попасть в первую восьмёрку, - цитирует слова бельгийского специалиста BBC Sport.