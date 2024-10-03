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Компани: «Упустили отличные возможности»

03 Октября 2024 • 00:47 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Бавария

В европейском футболе прошли матчи второго тура группового раунда Лиги чемпионов, мюнхенская «Бавария» сыграла в Бирмингеме и потерпела там неудачу, проиграв «Астон Вилле». Наставник самого титулованного клуба немецкого футбола Венсан Компани считает, что его подопечные упустили несколько выгодных возможностей.

- Мы упустили несколько важных возможностей для взятия ворот, а они использовали свой шанс. Нам надо выучить этот урок. Олли Уоткинс - отличный игрок, главным его качеством я считаю способность разрывать монолит двух центральных защитников, - цитирует слова бельгийского специалиста BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
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