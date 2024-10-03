Влахович: «Ювентус» становится настоящей командой»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал победу своей команды над «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов (3:2).

«Бьянконери» остались в меньшинстве на 59-й минуте, когда с поля был удалён голкипер Микеле ди Грегорио. Чуть позднее «красные быки» повели со счётом 3:0, однако гости нашли в себе силы перевернуть ход встречи вдесятером.

«Мы играли в меньшинстве почти 45 минут, но всё равно смогли победить. «Ювентус» становится настоящей командой, я очень рад. Мы не переставали давить и заслужили эту победу.

Нам здорово удавался высокий прессинг – мы в этом хороши. Самое главное – победа. Сегодня мы показали, что способны на великие свершения. В этом ДНК «Ювентуса» – команда никогда не сдаётся», – поведал на пресс-конференции Влахович, ставший автором дубля.