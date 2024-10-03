Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после неудачи в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:4).

Португальский коллектив одержал крупную победу над «матрасниками» благодаря голам Керема Актюркоглу, Анхеля ди Марии, Александра Баха и Оркуна Кёкчу.

«Ответственность лежит на мне. Я всегда стараюсь мыслить позитивно, всегда расцениваю поражения как возможность для извлечения полезных уроков. Мы сыграли не так, как рассчитывали, но это футбол. Поздравляю «Бенфику». Соперник провёл отличный матч, воспользовался каждой нашей ошибкой и полностью заслужил победу», – заявил в послематчевой беседе со СМИ Симеоне.