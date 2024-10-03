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Салах стал лучшим африканским бомбардиром в истории Лиги чемпионов

03 Октября 2024 • 00:24 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Болонья
окончен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов среди африканцев.

Египтянин установил на табло итоговый счёт в матче против «Болоньи» (2:0), отличившись на 75-й минуте. Теперь на счету Салаха 45 забитых мячей в рамках Лиги чемпионов – рекорд турнира среди африканских футболистов. Лидер атаки «Ливерпуля» обошёл в рейтинге знаменитого ивуарийского экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба, забившего 44 мяча.

Мохамед Салах представляет цвета «Ливерпуля» с 2017 года. Для достижения показателя в 45 голов в Лиге чемпионов игроку потребовался всего 81 матч.

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