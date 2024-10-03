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Лига чемпионов

«Ювентус» в меньшинстве добыл волевую победу над «РБ Лейпцигом»

03 Октября 2024 • 00:06 Комментировать (5)
РБ Лейпциг
2:3
Ювентус
окончен

В матче второго тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» и «Ювентус» долго запрягали и по-настоящему начали играть только во втором тайме.

Лои Опенда с левого фланга выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Беньямин Шешко оторвался от соперника и, подработав мяч, пробил под перекладину над голкипером - 1:0. Николо Фаджоли с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Во втором тайме Уэстон Маккенни выполнил передачу в центр штрафной площади, Тён Копмейнерс неплохо пробил в правый угол ворот, штанга спасла хозяев от пропущенного мяча. Андреа Камбьясо слева выполнил передачу к центру штрафной площади, Душан Влахович выскочил из-за спины опекуна и в касание отлично пробил в правый угол ворот - 1:1. Опенда совершил проход по центру и от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в соперника, еще удар в правый угол ворот, и штанга сыграла за «Ювентус». На 59-й минуте у гостей удален голкипер Микеле ди Грегорио за фол последней надежды. Вскоре пенальти за игру рукой Дугласа Луиса. Шешко!!! Беньямин Шешко с 11-метров пробил в правый угол ворот, новый голкипер гостей гадал и улетел в левый угол ворот - 2:1. Вскоре в контратаке Влахович из-за пределов штрафной площади пробил в левую девятку - 2:2. Опенда от левого угла штрафной площади наносил удар, мяч задел ногу соперника и полетел в ближний угол ворот, попав в штангу. На 82-й минуте после передачи от Николо Фаджоли Франсишку Консейсау по правой половине поля забрался в штрафную площадь, обыграл защитника и метко пробил в дальний угол ворот - 2:3.

Туринцы набрали шесть очков после двух туров, у соперника - вторая «баранка».

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:3Ювентус
(1:0) Шешко Беньямин30'  
  50'Влахович Душан (1:1)
(2:1) Шешко Беньямин65'  
  68'Влахович Душан (2:2)
  82'Консейсау Франсишку (2:3)
Гулачи ПетерГертрейда Лютсхарел 87' (Юссуф Поульсен ( 87') Орбан ВиллиЛюкеба КастеллоРаум Давид  79'Баумгартнер Кристоф 46' (Хенрихс Бенджамин ( 46') Зайвальд Николас 87' (Вермирен Артур ( 87') Айдара Амаду 75' (Нуса Антонио ( 75') Симонс ХавиШешко БеньяминОпенда Лои 90' (Андре Силва ( 90')
Запасные: Вандервоордт МаартенКлостерманн ЛукасБитшиабу Эль-ШадайГебель ВиггоЭлмас Эльиф
Ди Грегорио Микеле  59'Савона Николо 61' (Соарес Дуглас ( 61') Калюлю ПьерБремер Глейсон 6' (Гатти Федерико ( 6') Камбьясо АндреаФаджоли НиколоМаккенни УэстонГонсалес Николас 12' (Консейсау Франсишку ( 12'  85') Копмейнерс ТëнЙылдыз Кенан 60' (Перин Маттиа ( 60'  90') Влахович Душан
Запасные: Данило ЛуисПинсольо КарлоЛокателли МануэльТюрам КефренМбангула СамюэльРухи ЮнасКабаль Хуан
02 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (5) Все комментарии
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Alex1972
03 Октября 2024 в 00:33
Отличный матч.. 👍
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CELTIC FROST
03 Октября 2024 в 00:25
Чудесаа. учитывая то. как складывался матч. его итог - неожиданен. Но. как известно. кто везет. тому и везет. Струдом представляю что-то подобное при Аллегри.
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Juventissimo
03 Октября 2024 в 00:29
Аллегри бы с такой игрой себе пукан пластырем заклеил. С его тактикой, при 1-1, Ювентус должен был всех полевых игроков в ворота ставить. А эти "паршивцы", вон-оно-как - в атаку пёрли. И добились своего.
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sly_Fellow
03 Октября 2024 в 00:22
Шедеврально! Наконец то на Юве можно снова смотреть, даже при нулях в серии А на комбинационный футбол Юве смотреть в удовольствие
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Juventissimo
03 Октября 2024 в 00:13
Матч-триллер! Давненько так не подскакивал адреналин. Сегодня почти всё было против Юве - травмы, судейство, но фортуна на этот раз улыбнулась команде. которая показала характер. Не буду останавливаться на плохом - мы сегодня празднуем. Так закаляется командный дух. Браво, Ювентус!
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