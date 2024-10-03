«Ювентус» в меньшинстве добыл волевую победу над «РБ Лейпцигом»

В матче второго тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» и «Ювентус» долго запрягали и по-настоящему начали играть только во втором тайме.

Лои Опенда с левого фланга выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Беньямин Шешко оторвался от соперника и, подработав мяч, пробил под перекладину над голкипером - 1:0. Николо Фаджоли с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Во втором тайме Уэстон Маккенни выполнил передачу в центр штрафной площади, Тён Копмейнерс неплохо пробил в правый угол ворот, штанга спасла хозяев от пропущенного мяча. Андреа Камбьясо слева выполнил передачу к центру штрафной площади, Душан Влахович выскочил из-за спины опекуна и в касание отлично пробил в правый угол ворот - 1:1. Опенда совершил проход по центру и от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в соперника, еще удар в правый угол ворот, и штанга сыграла за «Ювентус». На 59-й минуте у гостей удален голкипер Микеле ди Грегорио за фол последней надежды. Вскоре пенальти за игру рукой Дугласа Луиса. Шешко!!! Беньямин Шешко с 11-метров пробил в правый угол ворот, новый голкипер гостей гадал и улетел в левый угол ворот - 2:1. Вскоре в контратаке Влахович из-за пределов штрафной площади пробил в левую девятку - 2:2. Опенда от левого угла штрафной площади наносил удар, мяч задел ногу соперника и полетел в ближний угол ворот, попав в штангу. На 82-й минуте после передачи от Николо Фаджоли Франсишку Консейсау по правой половине поля забрался в штрафную площадь, обыграл защитника и метко пробил в дальний угол ворот - 2:3.

Туринцы набрали шесть очков после двух туров, у соперника - вторая «баранка».