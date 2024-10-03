«Астон Вилла» прервала невероятную серию «Баварии» в Лиге чемпионов

«Астон Вилла» обыграла в родных стенах «Баварию» в матче Лиги чемпионов (1:0).

Судьба поединка решилась на 79-й минуте, когда вышедший на замену Джон Дуран поразил ворота гостей и принёс своей команде три очка. Таким образом, бирмингемцам удалось прервать беспроигрышную серию «Баварии» в групповом/общем этапе Лиги чемпионов, длившуюся на протяжении 41 матча.

Примечательно также, что сегодняшнее поражение стало для мюнхенского гранда первым в нынешнем сезоне и первым при нынешнем главном тренере Венсане Компани.

На счету «Астон Виллы» шесть набранных очков после двух туров общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» осталась с тремя баллами в копилке.