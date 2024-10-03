Головин отыграл всего тайм, «Монако» отыгралось без него: в Загребе монегаски ушли с 0:2

«Монако» и «Динамо» Загреб сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч второго тура общего этапа состоялся 2 октября на стадионе «Максимир».

Загребское «Динамо» в первом туре получило 2:9 от «Баварии», так что в дополнительной мотивации на матч второго тура не нуждалось. А в рамках этой игры погостить приехало «Монако» Александра Головина. Россиянин появился в стартовом составе, как и ожидалось. Атакующую группу вместе с ним составили тоже знакомые всё лица: Аклиуш, Минамино, Камара и Эмболо.

Но правили балом совсем не они. Хорватское «Динамо» получило знатную мотивацию от «Баварии», с первых же минут хозяева инициативу забрали. На левом краю заработал стандарт Сучич, а Батурина навесил так, что Кён из борьбы чуть не забросил мяч в собственные ворота. Повезло тогда голкиперу «Монако». Через пять минут уже Пьер-Габриэль навесил удачно, верховую борьбу выиграл Петкович, а пробивший через себя. Кульбит классный, но удар мимо ворот.

«Монако» в ответ соорудило только обостряющую передачу Головина. Мяч до адресата не дошёл, но отскок от защитника достался Минамино. Японец в касание пытался протолкнуть мяч в ворота, но умудрился не попасть в створ с пары метров. Александр вообще был самым активным в составе «Монако». Он же и сделал классный навес, который слабым ударом в руки голкиперу замкнул всё тот же Минамино.

В Загребе же продолжался проливной дождь, который в компенсированное к первому тайму время сопроводил голевую атаку «Динамо». Батурина убежал слева и покатил мяч на противоположный край штрафной площади, где Сучич разобрался. На замахе убрал защитника и мягко перекинул вратаря – 1:0.

В условиях проливного дождя отыгрываться было сложно. А у «Монако» и без того игра не ладилась – в перерыве был заменён Головин, а обостряющих передач больше никто не делал. Зато в середине второго тайма в звании главного героя матча утвердился Батурина. Получил он мяч от Марко Рога, неприлично легко убрал на замахе защитника и с линии штрафной площади пробил в угол – 2:0.

«Монако», правда, ещё вернул интригу ошибкой Невистича. Аклиуш подал во вратарскую, голкипер выронил мяч на Салису, которому осталось лишь попасть в створ – 2:1. А на 90-й минуте свои плоды дал навал «Монако»: Берноэр сбил Балогуна, заменившего Головина, и арбитр указал на «точку». Денис Закария ударом с пенальти разбросал голкипера и мяч по разным углам – 2:2.

Спасся «Монако» в Загребе, спасся без Александра Головина, отыгравшего только первый тайм.