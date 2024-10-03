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Головин отыграл всего тайм, «Монако» отыгралось без него: в Загребе монегаски ушли с 0:2

03 Октября 2024 • 00:02 Комментировать
Динамо Загреб
2:2
Монако
окончен

«Монако» и «Динамо» Загреб сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч второго тура общего этапа состоялся 2 октября на стадионе «Максимир».

Протокол игры  
Динамо Загреб2:2Монако
(1:0) Сучич Петар45'  
(2:0) Батурина Мартин66'  
  74'Салису Мохаммед (2:1)
  90'Закария Денис (2:2)
Невистич ИванБерноэр МаксимТеофил-Катерин КевинТорренте РаульРистовски СтефанАдеми Ариян  38' 63' (Рог Марко ( 63') Сучич ПетарМишич ЙосипПьер-Габриэль РонаэльБатурина Мартин  42' 75' (Качавенда Лукас ( 75'  81') Петкович Бруно  26'
Запасные: Куленович СандроФилипович ИванКордоба ХуанЗагорац ДаниэльПьяца МаркоШпикич ДариоХоджа АрберОгивара ТакуяМбуку Натанаэль
Кён ФилиппВандерсон V 72' (Дьятта Крепен ( 72') Керер ТилоСалису Мохаммед  22'Кайо Энрике 80' (Уаттара Кассум ( 80') Закария ДенисКамара Ламин 72' (Бен-Сегир Элисс ( 72') Аклиуш МагнесМинамино ТакумиГоловин Александр 46' (Иленикена Джордж ( 46') Эмболо Брель  28' 46' (Балогун Фоларин ( 46')
Запасные: Мависса КристианТезе ДжорданМагасса СунгутуМаецки РадославЛьенар ЯннМатазо ЭлиоСинго Вилфред
02 октября. Стадион "Максимир" (Загреб).
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Загребское «Динамо» в первом туре получило 2:9 от «Баварии», так что в дополнительной мотивации на матч второго тура не нуждалось. А в рамках этой игры погостить приехало «Монако» Александра Головина. Россиянин появился в стартовом составе, как и ожидалось. Атакующую группу вместе с ним составили тоже знакомые всё лица: Аклиуш, Минамино, Камара и Эмболо.

Но правили балом совсем не они. Хорватское «Динамо» получило знатную мотивацию от «Баварии», с первых же минут хозяева инициативу забрали. На левом краю заработал стандарт Сучич, а Батурина навесил так, что Кён из борьбы чуть не забросил мяч в собственные ворота. Повезло тогда голкиперу «Монако». Через пять минут уже Пьер-Габриэль навесил удачно, верховую борьбу выиграл Петкович, а пробивший через себя. Кульбит классный, но удар мимо ворот.

«Монако» в ответ соорудило только обостряющую передачу Головина. Мяч до адресата не дошёл, но отскок от защитника достался Минамино. Японец в касание пытался протолкнуть мяч в ворота, но умудрился не попасть в створ с пары метров. Александр вообще был самым активным в составе «Монако». Он же и сделал классный навес, который слабым ударом в руки голкиперу замкнул всё тот же Минамино.

В Загребе же продолжался проливной дождь, который в компенсированное к первому тайму время сопроводил голевую атаку «Динамо». Батурина убежал слева и покатил мяч на противоположный край штрафной площади, где Сучич разобрался. На замахе убрал защитника и мягко перекинул вратаря – 1:0.

В условиях проливного дождя отыгрываться было сложно. А у «Монако» и без того игра не ладилась – в перерыве был заменён Головин, а обостряющих передач больше никто не делал. Зато в середине второго тайма в звании главного героя матча утвердился Батурина. Получил он мяч от Марко Рога, неприлично легко убрал на замахе защитника и с линии штрафной площади пробил в угол – 2:0.

«Монако», правда, ещё вернул интригу ошибкой Невистича. Аклиуш подал во вратарскую, голкипер выронил мяч на Салису, которому осталось лишь попасть в створ – 2:1. А на 90-й минуте свои плоды дал навал «Монако»: Берноэр сбил Балогуна, заменившего Головина, и арбитр указал на «точку». Денис Закария ударом с пенальти разбросал голкипера и мяч по разным углам – 2:2.

Спасся «Монако» в Загребе, спасся без Александра Головина, отыгравшего только первый тайм.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Динамо Загреб

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