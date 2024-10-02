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«Бенфика» забила 4 гола в ворота «Атлетико»

02 Октября 2024 • 23:59 Комментировать (1)
Бенфика
4:0
Атлетико М
окончен

«Атлетико» потерпел первое поражение в сезоне, без шансов проиграв на выезде «Бенфике» во втором туре Лиги чемпионов. В стартовом отрезке хозяева накрыли соперника на чужой половине, Фредрик Эурснес покатил с правого полуфланга в штрафную, а Мухаммед Актюркоглу технично уложил мяч в левый угол - 1:0. Сэмуел Лино вошел в штрафную хозяев с левого края и исполнил закидушку за шиворот голкиперу - перекладина спасла ворота «Бенфики». Анхель ди Мария после розыгрыша аута вошел в штрафную и пробил по воротам, мяч от защитника отскочил к Вангелису Павлидису, тот нанес удар в противоход киперу, но попал в штангу.

После перерыва пенальти в пользу лиссабонцев - ди Мария пробил в левый от себя угол, вратарь не угадал направление удара - 2:0. Ян-Никлас Бесте подал угловой с левого фланга, а Александр Бах на дальней штанге чётко пробил головой с отскоком от газона - 3:0. И это не конец, Зеки Амдуни после финтов нашел контакт в штрафной - пенальти. Оркун Кекчю с 11 метров сильно пробил влево, а вратарь не угадал - 4:0.

«Бенфика» идет без потерь в Лиге чемпионов, у «Атлетико» три очка.

Протокол игры  
Бенфика4:0Атлетико М
(1:0) Актюркоглу Мухаммед13'  
(2:0) Ди Мария Анхель52'  
(3:0) Бах Александр75'  
(4:0) Кекчю Оркун84'  
Трубин АнатолийБах Александр 86' (Силва Антониу ( 86') Араужу ТомашОтаменди НиколасАльваро ФернандесЭурснес Фредрик  23'ФлорентинуКекчю Оркун 85' (Баррейро Леандро ( 85') Ди Мария Анхель 71' (Рольхейсер Бенхамин ( 71') Павлидис Вангелис 60' (Амдуни Зеки ( 60') Актюркоглу Мухаммед 71' (Бесте Ян-Никлас ( 71')
Запасные: Гомеш АндреСоареш СамуэлКаборе ИссаСкьеллеруп АндреасКабрал АртурПрестианни ДжанлукаБайрами Адриан
Облак ЯнВитсель АксельХименес Хосе  83'Мандава Рейнилду  84'Льоренте Маркос 33' (Молина Науэль ( 33') Лино СэмуелДе Пауль Родриго 46' (Галлахер Конор ( 46') Коке Хорхе 46' (Серрано Хавьер ( 46'  70') Гризманн Антуан 46' (Сорлот Александр ( 46') Альварес Хулиан 60' (Симеоне Джулиано ( 60') Корреа Анхель  90'
Запасные: Ленгле КлеманЛемар ТомаГалан ХавиСпина ХеронимоМуссо ХуанГомис АнтониоРикельме Родриго
02 октября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
03 Октября 2024 в 00:21
Бггг. и это самый - с отрывом - высокооплачиваемый тренер мира. Терпеть не могу Симеоне. ни в бытность его игроком. ни тренером. Подлый и антифутбольный чел. при всем его мастерстве. Вот это матрасов размазали) Молодцом.
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