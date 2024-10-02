«Бенфика» забила 4 гола в ворота «Атлетико»

«Атлетико» потерпел первое поражение в сезоне, без шансов проиграв на выезде «Бенфике» во втором туре Лиги чемпионов. В стартовом отрезке хозяева накрыли соперника на чужой половине, Фредрик Эурснес покатил с правого полуфланга в штрафную, а Мухаммед Актюркоглу технично уложил мяч в левый угол - 1:0. Сэмуел Лино вошел в штрафную хозяев с левого края и исполнил закидушку за шиворот голкиперу - перекладина спасла ворота «Бенфики». Анхель ди Мария после розыгрыша аута вошел в штрафную и пробил по воротам, мяч от защитника отскочил к Вангелису Павлидису, тот нанес удар в противоход киперу, но попал в штангу.

После перерыва пенальти в пользу лиссабонцев - ди Мария пробил в левый от себя угол, вратарь не угадал направление удара - 2:0. Ян-Никлас Бесте подал угловой с левого фланга, а Александр Бах на дальней штанге чётко пробил головой с отскоком от газона - 3:0. И это не конец, Зеки Амдуни после финтов нашел контакт в штрафной - пенальти. Оркун Кекчю с 11 метров сильно пробил влево, а вратарь не угадал - 4:0.

«Бенфика» идет без потерь в Лиге чемпионов, у «Атлетико» три очка.