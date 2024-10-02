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Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции

02 Октября 2024 • 23:58 Комментировать (14)
Лилль
1:0
Реал Мадрид
окончен

«Лилль» и «Реал» сыграли в рамках Лиги чемпионов. Матч второго тура общего этапа состоялся 2 октября на стадионе «Пьер Моруа».

Протокол игры  
Лилль1:0Реал Мадрид
(1:0) Дэвид Джонатан45'  
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеРибейро АлешандроГудмундссон ГабриэльСантос Тьяго IIБаккер Митчел 88' (Мёнье Тома ( 88') Буадди АйюбАндре БенжаминКабелла Реми 72' (Сахрауи Осам ( 72') Жегрова ЭдонДэвид Джонатан  90'
Запасные: Манди АиссаКайяр Марк-ОрельМанноне ВитоТуре УсманФернандес-Пардо МатиасКосье ИсаакЛашааб ЮнесБайо МохамедБарет Лилиан
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльРюдигер Антонио  79'Милитао Эдер 57' (Мбаппе Килиан ( 57') Менди Ферлан 46' (Гарсия Франсиско III ( 46') Вальверде ФедерикоТчуамени ОрельенКамавинга Эдуардо  59' 67' (Гюлер Арда ( 67') Беллингем Джуд  78'Эндрик II  46' 57' (Модрич Лука ( 57'  81') Винисиус Жуниор
Запасные: Гонсалес ФранВаскес ЛукасРодригоЯкобо РамонМестре СерхиоВальехо Хесус
02 октября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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После изматывающего мадридского дерби, в компенсированное время сведённого «матрасниками» вничью, основе «Реала» нужна была пауза. И в матче Лиги чемпионов Карло Анчелотти дал отдых Родриго и Модричу, Мбаппе (обещали, что пропустит 3 недели) неожиданно появился в заявке. В старте вышел Эндрик, Вальверде, Беллингем и Винисиус (топы, которым не нужен отдых), за опорную зону отвечали французы – Тчуамени и Камавинга. В воротах Андрей Лунин, заменивший травмированного Тибо Куртуа.

В таком сочетании «Реал» действовал не блестяще. Скажем так, в своём лигочемпионском стиле. Спокойные, грузные атаки, давление за счёт класса. Первый момент на этом самом классе создал Эндрик. Молодой бразилец через полполя промчался, срезал угол, вывалился на Шевалье, но пробил точно в грудь голкиперу. И вот после этого «Лилль» понял, что с этим «Реалом» можно играть. Остальные звёзды Мадрида действовали инертно.

Зато не отдыхал Жегрова. Косовар так навесил от угла поля, что Дэвиду осталось лишь забивать. В упор пробил Джонатан – чудом выручил Лунин. На добивание подоспел сам же канадец, но опять Андрей спас «Реал» от проблем. Не удалось выиграть дуэль у форварда только в компенсированное к первому тайму время. Жегрова с перспективного штрафного попал в руку Камавинге и стандарт превратился в пенальти. А уже с «точки» Дэвид пробил без шансов – 1:0.

И с течением времени ничего особо не менялось. «Реал» бы всё так же вязок, «Лилль» бодро атаковал. Жегрова на дриблинге сместился справа, переложил под ударную ногу и крутил в дальний угол – немного не попал.

На исходе часа игры на поле появился Килиан Мбаппе, которому прочили «отдых» в три недели. Через десять минут вышел Арда Гюлер. Но всё тщетно, атака «Реала» в этот вечер заводиться не собиралась. Против «Штутгарта» проснулись – тут не сумели. А «Лилль» чуть добавил плотности, нервов, в концовке вывел гостей на эмоции и сохранил победный счёт.

Правда, не без нервов. В самом конце матча Арда Гюлер дважды бил головой из убойной позиции (однажды даже вмешался рикошет от Рюдигера), но Шевалье не дрогнул – двумя классными сейвами сохранил победу.

Очень уставшим был «Реал» в этот вечер. И, пожалуй, справедливо проиграл.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (14) Все комментарии
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SpsGod1
03 Октября 2024 в 00:14
Набор игроков, Мбаппе не знает что делать. Будто не хватало Родриго справа. Джуд усталый, с комментариями ниже соглаен, Лунин и Феде топ.
Не нравится мне Фран Гарсия, чисто механический игрок, пробежать - навес в штрафную абы кто-то примет, нет в нем идеи. 10 из 10 Менди лучше, хоть и косячит, но но лучше вовлечен в атаку, может обыграть если нужно.
Надеюсь Мбаппе не станет нашим проклятием. Без него Реал играет в свою игру.
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NOBODY
03 Октября 2024 в 00:10
Лилль - молодцы, оч трудная и вязкая игра, но без дрожи в коленках....однако сказать, что я фанатею от красоты и мощи их игры - смешно.....
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NOBODY
03 Октября 2024 в 00:08
заголовок как всегда рулит.....а причем здесь Мбаппе??? он что был на поле, что его не было в этом матче!!! один из худших игроков!!!! а пишут опять про него.....
сегодня можно кого похвалить, пожалуй, Лунина и Федю.....пенальти - лотерея, тем более удар был отличным, а остальное вратарь уверенно контролировал......Федя - высочайший класс даже в таком матче.....может игроки не отдохнули после Атлетов? те вон смотрю тоже облажались....
ВАльверде должен играть в опорке....блин, ну услышь меня Папа Карло!!!! а Чуамени пусть играет ЦЗ - Милитао уже бесит своей некачественной игрой....
Кама в 1 тайме вроде играл норм, я даже писал по ходу матча.....во 2 начались лажи, карточка....."Любители" Менди, да, он лажал в 1 тайме, но разве вышедший на поле Фран лучше??? совершенно нет! Эндрик ни о чем, только запомнился, когда мяч протащил и ударил во вратаря.....но Мбаппе был даже еще хуже!!!!
Белингему да, нужен отдых, весь матч не успевал, а играл все минуты, непонятно мне....тем более он когда устает и лажает, начинает нервничать и заводиться, лишние фолы, потери и карточки....
Карвахаль лажал, но хотя бы самоотдача, МОдрич тупил но хотя бы супер пасы отдавал...
но как в конце удача была на стороне Лилля - стало ясно, тупо не судьба Реалу сегодня было забить голы )))))
ВИни плохо играл, без вдохновения.....правда и не балаболил сегодня....нет балабольства - нет игры? ))))
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Sergey999
03 Октября 2024 в 00:26
Вся команда уставшая. Хотя лилль в обороне закрылся, Реалу с такими тяжко играть. Вильяреал аиакующая команда, может и повеселее будет игра.
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NOBODY
03 Октября 2024 в 00:27
ну да, тот же только Федя играет также все матчи - а уровень игры его в данной игре? и уровень остальных? а побегал он поболее я думаю, и в атаке и в защите успевает.....причем с отличным дриблингом и пасами
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Sergey999
03 Октября 2024 в 00:31
Вот и пусть это будет единственное поражение в сезоне))
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NOBODY
03 Октября 2024 в 00:29
а Эндрик - уставший? да он должен был как заведенный и ненормальный бегать,
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Sergey999
03 Октября 2024 в 00:30
Так он и бегал, непонятно почему его а не Вини заменили.
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Sergey999
03 Октября 2024 в 00:08
Нет вопросов только к Феде и Лунину. Нужно серьезное усиление зимой и в центр поля, и в линию обороны
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Sergey999
03 Октября 2024 в 00:04
Лилль конечно дико отскочил в концовке. Блевотная игра от Реала. Блин Винисиус, Карвахаль, Джуд еле ноги передвигают по полю, почему не выпускать того же Гюлера раньше?? При таком плотном графике, с наличием такого числа травмированных надо делать упор в сезоне на какой то один турнир.
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gresnik
03 Октября 2024 в 00:01
надеюсь анчи свалить уже зимой...в прошлом году повезло на 300%..
в этом везение кончилось и с таким составом играть от обороны..мдааа...итальяшка настоящий
Хаби Алонсо будем ждать или ЗиЗу...нужен мотиватор!!
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Sergey999
03 Октября 2024 в 00:05
А в субботу на минуточку игра с Вильяреалом. Вперед ногами Реал вынесут
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pol-black
03 Октября 2024 в 00:33
ох уж эти сказки...
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Vova52
03 Октября 2024 в 00:01
на этот раз не повезло....
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