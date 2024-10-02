Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции

«Лилль» и «Реал» сыграли в рамках Лиги чемпионов. Матч второго тура общего этапа состоялся 2 октября на стадионе «Пьер Моруа».

После изматывающего мадридского дерби, в компенсированное время сведённого «матрасниками» вничью, основе «Реала» нужна была пауза. И в матче Лиги чемпионов Карло Анчелотти дал отдых Родриго и Модричу, Мбаппе (обещали, что пропустит 3 недели) неожиданно появился в заявке. В старте вышел Эндрик, Вальверде, Беллингем и Винисиус (топы, которым не нужен отдых), за опорную зону отвечали французы – Тчуамени и Камавинга. В воротах Андрей Лунин, заменивший травмированного Тибо Куртуа.

В таком сочетании «Реал» действовал не блестяще. Скажем так, в своём лигочемпионском стиле. Спокойные, грузные атаки, давление за счёт класса. Первый момент на этом самом классе создал Эндрик. Молодой бразилец через полполя промчался, срезал угол, вывалился на Шевалье, но пробил точно в грудь голкиперу. И вот после этого «Лилль» понял, что с этим «Реалом» можно играть. Остальные звёзды Мадрида действовали инертно.

Зато не отдыхал Жегрова. Косовар так навесил от угла поля, что Дэвиду осталось лишь забивать. В упор пробил Джонатан – чудом выручил Лунин. На добивание подоспел сам же канадец, но опять Андрей спас «Реал» от проблем. Не удалось выиграть дуэль у форварда только в компенсированное к первому тайму время. Жегрова с перспективного штрафного попал в руку Камавинге и стандарт превратился в пенальти. А уже с «точки» Дэвид пробил без шансов – 1:0.

И с течением времени ничего особо не менялось. «Реал» бы всё так же вязок, «Лилль» бодро атаковал. Жегрова на дриблинге сместился справа, переложил под ударную ногу и крутил в дальний угол – немного не попал.

На исходе часа игры на поле появился Килиан Мбаппе, которому прочили «отдых» в три недели. Через десять минут вышел Арда Гюлер. Но всё тщетно, атака «Реала» в этот вечер заводиться не собиралась. Против «Штутгарта» проснулись – тут не сумели. А «Лилль» чуть добавил плотности, нервов, в концовке вывел гостей на эмоции и сохранил победный счёт.

Правда, не без нервов. В самом конце матча Арда Гюлер дважды бил головой из убойной позиции (однажды даже вмешался рикошет от Рюдигера), но Шевалье не дрогнул – двумя классными сейвами сохранил победу.

Очень уставшим был «Реал» в этот вечер. И, пожалуй, справедливо проиграл.