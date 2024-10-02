«Астон Вилла» опять с победой: Гол-«дурак» Дурана положил «Баварию» на лопатки

В этой паре второго тура общего этапа Лиги чемпионов между собой свелись команды, одержавшие крупные победы в первом туре. Понятно, что предпочтение больше отдавалось «Баварии», зато «Астон Вилла» играла дома в Бирмингеме.

«Бавария» стала лучшей командой первого тура – ибо одержала там самую крупную среди всех победу. Загребское «Динамо» было повержено с разницей в семь мячей – 9:2. Поскромнее поступила «Астон Вилла», обыгравшая в гостях «Янг Бойз» со счётом «всего лишь» 3:0.

Гарри Кейн, получивший травму в конце матча Бундеслиги с «Байером» (1:1), оказался готов выйти в стартовом составе против «вилланов». Если брать прошлый результат «Астон Виллы», то она в рамках Премьер-лиги сыграла вничью 2:2 с «Испвичем».

«Астон Вилла» против «Баварии» – по вывеске это было повторение финала Кубка чемпионов-1981/1982, который выиграл английский клуб. Сейчас другие времена, конечно. «Бавария» забрала инициативу себе, но ВАР в середине первого тайма разбирался, засчитывать ли гол в её ворота.

Динь набросил со штрафного, и Филоджин-Байдейс сумел элегантно прокатить мяч на Пау Торреса. Тот пробил с правого угла вратарской, и мяч зашёл в дальний угол. Кейн там оказался последним рубежом – Гарри не смог защитить ленточку. Но рано «Астон Вилла» обрадовалась.

ВАР-ассистенты нашли положение «вне игры» у Джакоба Рамси и постановили гол отменить. Досадно, конечно, было бирмингемцам, но что поделать, пришлось им смириться. И, как раньше, уделять много внимания обороне своих ворот.

Под конец первого тайма знатно приложился с длинной дистанции Майкл Олисе. Он крутил под перекладину, однако Эмилиано Мартинес вытащил. Моментами игра не изобиловала, забитый гол мог решить многое. На перерыв команды ушли при нулевом счёте.

Во втором тайме игра как-то завязла, и было ощущение, что так 0:0 и закончат. Но у «Астон Виллы» имелись другие планы. На 79-й минуте Диего Карлос выполнил заброс вперёд в контратаке, и Дуран, предусмотрительно выпущенный Эмери на замену, сделал разницу. 1:0.

Убежал Джон к чужим воротам и отправил мяч поверх Нойера в левую девятку. Вратарь «Баварии» попался на своей излюбленной фишке с выходом из ворот. Это ошибка Мануэля, которая стоила «Баварии» второй подряд очковой потери в официальных матчах.

До игры с «Байером» в Бундеслиге команда Компани в нынешнем сезоне исключительно побеждала. Потом случилась у неё ничья с Леверкузеном, а тут подоспело и поражение в Бирмингеме. Хорошо Кейна прикрывать стали – вот он и забивает теперь по ноль голов.

Навал мюнхенцев не помог им уйти от поражения на «Вилла Парке». Отличный момент получил в своё распоряжение Гнабри, но не смог проткнуть мяч из центральной зоны мимо Эмилиано Мартинеса, который затем потащил ещё и удар головой от Кейна.

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Неудачный матч провела немецкая команда в Англии. У «Баварии» остались три очка на общем этапе Лиги чемпионов, у «Астон Виллы» их стало шесть. В третьем туре «Бавария» сыграет на выезде с «Барселоной», а «Астон Вилле» доведётся принять «Болонью».

Кирилл Иванцов