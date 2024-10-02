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Лига чемпионов

«Брюгге» скромно одолел «Штурм», набрав первые очки

02 Октября 2024 • 23:53 Комментировать
Штурм Грац
0:1
Брюгге
окончен

«Штурм» и «Брюгге» выдали не самый весёлый в плане моментов матч Лиги чемпионов. В середине первого тайма Христос Цолис слева получил мяч и от угла штрафной площади пробил в дальнюю штангу, отскок от которой получился в сетку.

После перерыва удар Феррана Ютглы с 12 метров в левый угол вратарь в прыжке отразил.  Слева Цолис получил мяч, вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол - вратарь с этим ударом справился. Михал Скораш справа с 12 метров низом пробил рядом с дальней штангой.

У «Брюгге» три очка в активе, соперник проиграл во второй раз подряд.

Протокол игры  
Штурм Грац0:1Брюгге
  24'Цолис Христос (0:1)
Схерпен КьеллДжонстон МаксАйву Эмануэль  51'Гайрхофер Никлас  66'Газибегович Юсуф  90'Чуквуани Точи  71' 82' (Звонарек Ловро ( 82') Китеишвили ОтарЯлькуйе Малик  70' 82' (Хирлендер Штефан ( 82') Бовинг Виллиам 67' (Ярдымджи Эренджан ( 67') Камара Амади 58' (Ятта Сиди ( 58') Бирет Мика 67' (Хорват Томи ( 67')
Запасные: Шопп КонстантинСорг ОливерКарич ЭмирБиньетти МаттеоГргич ЛеонХудяков ДаниилМалич Арьян
Миньоле СимонСейс ХоакинОрдоньес ХоэльМехеле БрэндонКюйпер МаксимРафаэль ОнедикаСков-Ольсен Андреас 46' (Скораш Михал ( 46'  73') Яшари АрдонВанакен ХансЦолис ХристосЮтгла Ферран 77' (Верман Ромео ( 77')
Запасные: Нильсен КасперТалби ЧемсдинРомеро СаидВетлесен УгоЯккерс НординСаббе Кириани
02 октября. Стадион "28 Black Arena".
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Евро-Футбол.Ру,
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