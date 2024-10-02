«Брюгге» скромно одолел «Штурм», набрав первые очки

«Штурм» и «Брюгге» выдали не самый весёлый в плане моментов матч Лиги чемпионов. В середине первого тайма Христос Цолис слева получил мяч и от угла штрафной площади пробил в дальнюю штангу, отскок от которой получился в сетку.

После перерыва удар Феррана Ютглы с 12 метров в левый угол вратарь в прыжке отразил. Слева Цолис получил мяч, вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол - вратарь с этим ударом справился. Михал Скораш справа с 12 метров низом пробил рядом с дальней штангой.

У «Брюгге» три очка в активе, соперник проиграл во второй раз подряд.