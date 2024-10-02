«Брюгге» скромно одолел «Штурм», набрав первые очки

«Штурм» и «Брюгге» выдали не самый весёлый в плане моментов матч Лиги чемпионов. В середине первого тайма Христос Цолис слева получил мяч и от угла штрафной площади пробил в дальнюю штангу, отскок от которой получился в сетку.
После перерыва удар Феррана Ютглы с 12 метров в левый угол вратарь в прыжке отразил. Слева Цолис получил мяч, вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол - вратарь с этим ударом справился. Михал Скораш справа с 12 метров низом пробил рядом с дальней штангой.
У «Брюгге» три очка в активе, соперник проиграл во второй раз подряд.
Протокол игры
|24'Цолис Христос (0:1)
Схерпен Кьелл•Джонстон Макс•Айву Эмануэль• 51'Гайрхофер Никлас• 66'Газибегович Юсуф• 90'Чуквуани Точи 71'82' (Звонарек Ловро (82') •Китеишвили Отар•Ялькуйе Малик 70'82' (Хирлендер Штефан (82') •Бовинг Виллиам67' (Ярдымджи Эренджан (67') •Камара Амади58' (Ятта Сиди (58') •Бирет Мика67' (Хорват Томи (67')
02 октября. Стадион "28 Black Arena".
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