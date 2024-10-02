Макаллистер начал, Салах закончил: «Ливерпуль» победил «Болонью», хотя и начудить мог

На стадии второго тура общего этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» встречался дома с «Болоньей». Команде Арне Сота желательно было победить, чтобы не нарваться на новую порцию критики и сомнений.

В первом туре общего этапа «Ливерпуль» разобрался на выезде с «Миланом», хоть и пропустил там первым (3:1). «Болонья» в своём матче не забила и не пропустила – ей довелось тогда пересекаться с донецким «Шахтёром».

Как команды выступили в конце минувшей недели в контексте национальных чемпионатов? «Ливерпуль» одержал победу с разницей в один мяч над «Вулверхэмптоном», тогда как «Болонья» в меньшинстве упустила в концовке выигрыш у «Аталанты».

Кто-то мог прогнозировать, что «Болонья» предпочтёт закрыться на «Энфилде», но «борзые» пошли в атаку – на то ж они и «борзые». Орсолини пальнул из-за пределов штрафной площади, и мяч сильно отклонился от левой девятки. А потом гол был – отменённый.

Бывший полузащитник московского «Динамо» Никола Моро запустил по левому полуфлангу Даллингу, отправившему мяч в дальний угол. Но радость «Болонье» испортило положение «вне игры». А потом был гол – неотменённый.

И не гостевой, а хозяйский. Салах после передачи Нуньеса набросил с правого полуфланга к дальней штанге, которую замкнул прибывший туда Макаллистер. Офсайд у Алексиса найден не был, так что счёт открылся. 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Через несколько минут из-за офсайда был отменён уже гол «Ливерпуля». Имел вскоре Собослаи пару шансов забить по правилам, однако ударил мимо створа и в другом случае не переиграл Алиссона в рамке. Счёт скользкий горел в пользу хозяев.

«Болонья» обрушила на «Ливерпуль» такой шквал атак, что тот едва выстоял. Ндой с рикошетом попал в перекладину, была и штанга, а в другом эпизоде нанёс удар, который отразил Алиссон. Гости не стеснялись и играли по-спортивному нагло, но не забивали.

В перерыве у «Ливерпуля» произошла некоторая стабилизация. Но всё равно позволила команда Слота сопернику создать два шанса перед 60-й минутой. После подачи со штрафного от Моро бил Орсолини – Алиссон справился. Потом Урбаньски с дистанции отправил мяч над перекладиной.

Мерсисайдцы ответили своим дуэтом моментов. Робертсон навесил с углового, а Фройлер пробил по собственным воротам – чуть мимо. Позднее Гравенберх сделал передачу Салаху, которому немного не хватило точности. Мохамед примерялся – в конце концов прицелился как надо.

На 75-й минуте Салах получил пас на правом фланге, привычно сместился в штрафную и упаковал мяч под левую девятку (2:0). «Ливерпуль» одержал по счёту комфортную победу, но «Болонья» реально могла устроить переполох на «Энфилде».

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По итогам двух туров общего этапа Лиги чемпионов у «Ливерпуля» шесть очков, у «Болоньи» – один балл. В третьем туре обе команды в гостях сыграют: «красные» отправятся на свидание с «РБ Лейпцигом», а «Болонья» скрестит шпаги с «Астон Виллой».

Кирилл Иванцов