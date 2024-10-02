Салах повторил достижение Анри и ван Нистелроя в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился уникальным достижением в Лиге чемпионов.

32-летний футболист поразил ворота «Болоньи» на 75-й минуте поединка второго тура общего этапа, установив на табло счёт 2:0. По данным Opta, Салах стал лишь третьим в истории представителем Английской премьер-лиги, забившим в пяти подряд домашних матчах Лиги чемпионов. До египтянина это делали Тьерри Анри («Арсенал», семь матчей подряд) и Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед», шесть).

В активе Мохамеда Салаха также результативная передача на Алексиса Макаллистера во встрече с «Болоньей».