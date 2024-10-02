Эндрик установил ещё один рекорд «Реала» в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик продолжает переписывать клубные рекорды.

Бразилец стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе «сливочных» в поединке Лиги чемпионов, сообщает Madrid Zone. Юный форвард (18 лет и 73 дня) вышел в основе действующего победителя турнира в матче против «Лилля». Прежде рекорд принадлежал легендарному Раулю Гонсалесу.

Напомним, в матче первого тура против «Штутгарта» (3:1) Эндрик стал самым молодым автором гола в истории «Реала» в Лиге чемпионов, превзойдя достижение всё того же Рауля. Тогда Карло Анчелотти выпустил бразильскую восходящую звезду на замену.