«Жирона» повторила антирекорд Лиги чемпионов по автоголам

Автоголы «Жироны» помогли «Фейеноорду» одержать победу в поединке второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу роттердамцев. В двух случаях хозяева поля поражали свои ворота сами. Таким образом, в общей сложности «Жирона» отметилась уже тремя автоголами в турнире – повторение антирекорда Лиги чемпионов в рамках одной кампании, докладывает Opta. До сегодняшнего дня единоличный антирекорд удерживал турецкий «Фенербахче», трижды забивший в свои ворота в сезоне-2007/08.

«Жирона» вполне может установить единоличный антирекорд соревнования по автоголам – впереди у каталонцев как минимум шесть матчей.