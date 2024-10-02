«Ювентус» потерял из-за травм двух игроков к 12-й минуте

Сразу два игрока «Ювентуса» были заменены в самом начале матча Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Уже на 6-й минуте встречи поле был вынужден покинуть центральный защитник Глейсон Бремер. Место бразильца, почувствовавшего боль в колене, занял Федерико Гатти. Спустя ещё шесть минут Тьяго Мотте пришлось заменить вингера Николаса Гонсалеса, также получившего повреждения. На фланг атаки вышел Франсишку Консейсау.

На сайте LiveResult.ru можно следить за дальнейшими событиями матча «РБ Лейпциг» – «Ювентус» посредством текстовой онлайн-трансляции. На 30-й минуте немецкий коллектив открыл счёт в поединке усилиями Беньямина Шешко.