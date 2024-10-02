Компани объяснил отсутствие Мусиалы в стартовом составе «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал, почему решил не выпускать полузащитника Джамала Мусиалу в стартовом составе.

21-летний футболист начинает на скамейке запасных встречу второго тура общего этапа Лиги чемпионов против английской «Астон Виллы».

«Мы должны следить за нагрузкой. В матче с «Байером» мы потратили много энергии. Когда есть ощущение, что кто-то недостаточно свеж, необходимо пользоваться глубиной состава. Джамал был не в лучшей форме в последние два дня, но он может выйти на замену», – заявил в предматчевом интервью DAZN Компани.

Следить за матчем «Астон Виллы» против «Баварии» можно на сайте LiveResult.ru в формате текстовой трансляции.