«Жирона» уступила «Фейеноорду» в матче с автоголами и нереализованными пенальти

«Жирона» с «Фейеноордом» провели событийный матч второго тура Лиги чемпионов.

В середине первого тайма обмен голами - после навеса Виктора Цыганкова с углового Ладислав Крейчи пробил головой в дальний угол, голкипер прервал полёт мяча, а на отскоке первым был Давид Лопес - 1:0. Тут же Игор Пайшао исполнил подачу со штрафного, Квинтен Тимбер попытался пробить в падении, а Янхель Эррера срезал мяч в собственные ворота - 1:1. Тимбер перехватил плохой пас от соперника, Пайшао в касание покатил на ход Антони Миламбо, а тот также в касание пробил точно в ближний угол - 1:2. Гости получили право пробить пенальти - удар Аясэ Уэды голкипер «Жироны» в блестящем стиле парировал.

На 50-й минуте снова автогол - Донни ван де Бек получил мяч на правом краю штрафной и прострелил во вратарскую, а снаряд после подката Давида Ганцко отлетел в ворота, но не засчитано по причине офсайда. Еще один нереализованный пенальти - Боян Миовски пробил в левый от себя угол, однако голкипер спас свои ворота. Арно Данджума на левом фланге продрался сквозь троих соперников, ворвался в штрафную и покатил на ван де Бека, который с отскоком от газона пробил в ближний угол - 2:2. Пайшао подключил Ганцко на левом краю штрафной, тот прострелил от лицевой, а Крейчи срезал мяч в свои ворота - 2:3.

У «Жироны» ноль в графе «Очки», у соперника есть в копилке первые три балла.