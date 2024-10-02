​«Фейеноорд» выиграл первый гостевой матч в Лиге чемпионов с 2002 года

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландскому «Фейеноорду» пришлось съездить в достаточно неожиданное место - в каталонскую Жирону, клуб из которой впервые в своей истории пробился в самый престижный футбольный турнир Европы.

В драматичном матче «Фейеноорд» вырвал победу, несмотря на нереализованный пенальти, и она стала первой гостевой победой в Лиге чемпионов для «Фейеноорда» с 2002 года. Тогда роттердамцы обыграли в Англии «Ньюкасл», но всё равно заняли последнее место в своей группе, а «сороки» вместе с туринскими «зебрами» из «Ювентуса» прошли в следующий раунд.