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​«Фейеноорд» выиграл первый гостевой матч в Лиге чемпионов с 2002 года

02 Октября 2024 • 21:49 Комментировать
Жирона
2:3
Фейеноорд

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов нидерландскому «Фейеноорду» пришлось съездить в достаточно неожиданное место - в каталонскую Жирону, клуб из которой впервые в своей истории пробился в самый престижный футбольный турнир Европы.

В драматичном матче «Фейеноорд» вырвал победу, несмотря на нереализованный пенальти, и она стала первой гостевой победой в Лиге чемпионов для «Фейеноорда» с 2002 года. Тогда роттердамцы обыграли в Англии «Ньюкасл», но всё равно заняли последнее место в своей группе, а «сороки» вместе с туринскими «зебрами» из «Ювентуса» прошли в следующий раунд.


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