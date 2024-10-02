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«Шахтёр» разгромно проиграл «Аталанте»

02 Октября 2024 • 21:37 Комментировать
Шахтёр Донецк
0:3
Аталанта

Во втором туре Лиги чемпионов «Шахтёр» в номинально домашнем матче играл против «Аталанты» и не имел шансов на успех.

Бергамаски повели в середине первого тайма - разыгран штрафной удар, после чего Адемола Лукман подал на дальнюю штангу, где зацепился за мяч Берат Джимсити и вторым касанием вколотил его в сетку из пределов вратарской - 0:1. В конце тайма Лукман пробил с линии вратарской после подачи от Лазара Самарджича, но на этот раз «горняков» выручила перекладина. На 44-й минуте тонким пасом Самарджич запустил в штрафную Сеада Колашинаца, а тот прострелил поперек на Лукмана, который в касание пробил точно в нижний угол ворот - 0:2.

В первой атаке после перерыва зацепился за мяч перед чужой штрафной Эгиналдо и протолкнул головой поперек на Ефима Коноплю, но тот в касание пробил рядом со штангой. В ответ подхватил мяч на фланге Давиде Дзаппакоста, выдержал паузу и подал на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Рауль Белланова и головой вколотил снаряд в сетку - 0:3. Продавил соперника по флангу Дзаппакоста и с острого угла пробил по воротам, но мяч угодил точно в ближнюю штангу. Обыграл соперника перед чужой штрафной Самарджич и пробил в ближний нижний угол, но в падении отбил мяч в сторону кипер.

У «Шахтёра» остается одно очко в активе, соперник набрал четыре балла.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк0:3Аталанта
  21'Джимсити Берат (0:1)
  44'Лукман Адемола (0:2)
  48'Белланова Рауль (0:3)
Ризнык ДмитрийБондарь ВалерийГрам Алаа  20' 46' (Конопля Ефим ( 46') Матвиенко НиколайГомес Марлон 63' (Кевин IV ( 63') Педринью РошаКрыськив ДмитрийСтепаненко Тарас 63' (Бондаренко Артём ( 63') Судаков ГеоргийЗубков Александр 75' (Невертон ( 75') Эгиналдо де Соуза Лемос 63' (Траоре Лассина ( 63')
Запасные: Швед МарьянАзаров ИраклийФесюн КириллПедриньо IIТобиас ВинисиусНазарина ЕгорФранич Бартол
Карнесекки МаркоКоссуну Одилон 83' (Годфри Бен ( 83') Джимсити Берат 46' (Пашалич Марио ( 46') Колашинац СеадБелланова Рауль 75' (Куадрадо Хуан ( 75') Де Рон МартенЭдерсон Хонорато  84'Дзаппакоста ДавидеСамарджич ЛазарДе Кетеларе Шарль 60' (Ретеги Матео ( 60') Лукман Адемола 60' (Дзаньоло Николо ( 60'  78')
Запасные: Патрисиу РуйВлахович ВаняДель Лунго ТоммасоМанцони АльбертоПалестра МаркоРосси ФранческоКоми Пьетро
02 октября. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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Аталанта Шахтёр Донецк

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