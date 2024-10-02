«Шахтёр» разгромно проиграл «Аталанте»

Во втором туре Лиги чемпионов «Шахтёр» в номинально домашнем матче играл против «Аталанты» и не имел шансов на успех.

Бергамаски повели в середине первого тайма - разыгран штрафной удар, после чего Адемола Лукман подал на дальнюю штангу, где зацепился за мяч Берат Джимсити и вторым касанием вколотил его в сетку из пределов вратарской - 0:1. В конце тайма Лукман пробил с линии вратарской после подачи от Лазара Самарджича, но на этот раз «горняков» выручила перекладина. На 44-й минуте тонким пасом Самарджич запустил в штрафную Сеада Колашинаца, а тот прострелил поперек на Лукмана, который в касание пробил точно в нижний угол ворот - 0:2.

В первой атаке после перерыва зацепился за мяч перед чужой штрафной Эгиналдо и протолкнул головой поперек на Ефима Коноплю, но тот в касание пробил рядом со штангой. В ответ подхватил мяч на фланге Давиде Дзаппакоста, выдержал паузу и подал на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Рауль Белланова и головой вколотил снаряд в сетку - 0:3. Продавил соперника по флангу Дзаппакоста и с острого угла пробил по воротам, но мяч угодил точно в ближнюю штангу. Обыграл соперника перед чужой штрафной Самарджич и пробил в ближний нижний угол, но в падении отбил мяч в сторону кипер.

У «Шахтёра» остается одно очко в активе, соперник набрал четыре балла.