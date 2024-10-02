​«Жирона» - первый клуб в истории Лиги чемпионов, забивший в свои ворота в двух первых матчах в турнире

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Жирона» принимает в домашнем матче «Фейеноорд», и вновь, как и в первом матче, не обошлось без автогола - он случился ещё в первом тайме в исполнении Янхеля Эрреры, позволив «Фейеноорду» сравнять счёт.

Как оказалось, «Жирона» установила своеобразный рекорд Лиги чемпионов, она забивала в свои ворота в двух первых своих матчах в турнире, чего ранее ни с кем из дебютантов турнира не случалось.

Напомним, что «Жирона» впервые выступает в Лиге чемпионов, это получилось благодаря третьему месту в чемпионате Испании в прошлом сезоне.