Нуньес, Салах и Диас выйдут в старте «Ливерпуля» на игру против «Болоньи»

«Ливерпуль» Арне Слота готов провести очередной официальный матч нового сезона. Вечером среды «красные» дома на «Энфилде» принимают «Болонью». Хозяева арены за час до матча огласили свой стартовый состав:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Нуньес, Салах, Диас.

Напомним, что свой первый матч в новой Лиге чемпионов «Ливерпуль» провёл великолепно. Мерсисайдцы обыграли с уверенным счётом на выезде «Милан» (3:1).

Текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» - «Болонья», как и остальных встреч вечера, проведёт наш портал. Старт – в 22:00 по московскому времени.