«Астон Вилла» и «Бавария» назвали составы на матч Лиги чемпионов

Вечер Лиги чемпионов в разгаре, в одном из грядущих матчей друг с другом сойдутся «Астон Вилла» и мюнхенская «Бавария». Оба клуба за час до игры назвали свои стартовые составы.

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь, Рэмси, Онана, Тилеманс, Филоген, Роджерс, Уоткинс;

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Мин-Джэ, Упамекано, Киммих, Лаймер, Павлович, Коман, Олисе, Гнабри, Кейн.

Оба клуба выиграли в первом туре, «Астон Вилла» оказалась сильнее «Янг Бойз» (3:0), а «Бавария» дома разнесла «Динамо Загреб» (9:2).

Напомним, что текстовую трансляцию этого, а также всех остальных матчей вечера в Лиге чемпионов проведёт наш портал. Старт игры – в 22:00, время московское.