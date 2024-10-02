Головин – в старте «Монако» на матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо»

Вечером в среду «Монако» будет гостить во втором туре Лиги чемпионов УЕФА у загребского «Динамо». Российский игрок монегасков Александр Головин попал в стартовый состав своей команды.

Напомним, что в прошлом туре ЛЧ Головин оказался на скамейке, однако по ходу матча с «Барселоной» (2:1) он вышел на поле. Всего в активе Александра в этом сезоне пять проведённых матчей за «Монако», в них он ещё ни разу не отличался результативным действием.

Загребское «Динамо» же в первом туре потерпело сокрушительное поражение в Мюнхене от «Баварии» (2:9).

Текстовую трансляцию матча «Динамо Загреб» - «Монако» проведёт наш портал.