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Головин – в старте «Монако» на матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо»

02 Октября 2024 • 21:06 Комментировать
Динамо Загреб
...
Монако
1 4.90 X 4.20 2 1.68
Через 0 ч. 36 мин.

Вечером в среду «Монако» будет гостить во втором туре Лиги чемпионов УЕФА у загребского «Динамо». Российский игрок монегасков Александр Головин попал в стартовый состав своей команды.

Напомним, что в прошлом туре ЛЧ Головин оказался на скамейке, однако по ходу матча с «Барселоной» (2:1) он вышел на поле. Всего в активе Александра в этом сезоне пять проведённых матчей за «Монако», в них он ещё ни разу не отличался результативным действием.

Загребское «Динамо» же в первом туре потерпело сокрушительное поражение в Мюнхене от «Баварии» (2:9).

Текстовую трансляцию матча «Динамо Загреб» - «Монако» проведёт наш портал.

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