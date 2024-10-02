Йылдыз и Влахович выйдут в старте «Ювентуса» на матч Лиги чемпионов

Вечером среды в разгар второго тура Лиги чемпионов УЕФА «РБ Лейпциг» будет принимать «Ювентус». Туринский клуб в своей соцсети огласил состав на вечернюю игру. Он выглядит так:

Ди Грегорио, Савона, Калюлю, Бремер, Камбьясо, Маккенни, Фаджоли, Гонсалес, Копмейнер, Йылдыз, Влахович.

Напомним, что в рамках первого тура «Ювентус» одолел дома с уверенным счётом нидерландский ПСВ (3:1). «РБ Лейпциг» проиграл на выезде мадридскому «Атлетико» (1:2).

Текстовую трансляцию матча «РБ Лейпциг» - «Ювентус» проведёт наш портал. Параллельно пройдут ещё несколько интересных игр с участием европейских топ-клубов.