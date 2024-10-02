Игроки «Жироны» забили первый гол в истории клуба в Лиге чемпионов

Вечером среды «Жирона» принимает «Фейеноорд» в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА. В первом тайме очного матча состоялось историческое событие, каталонский клуб оформил свой первый гол в истории самого престижного европейского клубного турнира.

Случилось это на 19-й минуте, счёт матча открыл форвард каталонцев Давид Лопес. Тем не менее, потом «Фейеноорд» отыгрался и вырвался вперёд.

Напомним, что в первом матче в Лиге чемпионов против «ПСЖ» (0:1) «Жирона» не забила. Текстовую трансляцию матча испанского клуба с нидерландским проводит наш портал. Впереди вторая половина игры.