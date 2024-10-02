Беллингем, Винисиус – в старте «Реала» на игру с «Лиллем», Мбаппе оказался на скамейке

Мадридский «Реал» в своей официальной соцсети назвал состав на вечернюю игру Лиги чемпионов УЕФА против «Лилля». Он выглядит следующим образом:

Лунин, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Беллингем, Эндрик, Винисиус.

Отметим отсутствие звезды «Реала» Килиана Мбаппе, он начнёт этот матч на скамейке запасных.

Матч начнётся в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в первом туре «Реал» уверенно обыграл дома «Штутгарт» (3:1), «Лилль» же в гостях проиграл лиссабонскому «Спортингу» (0:2).

Текстовая трансляция игры будет доступна у нас на портале.