«Интер» забил со штрафного в Лиге чемпионов впервые с 2010 года – тогда пропускал Акинфеев

Во вторник вечером «Интер» принимал «Црвену Звезду» в рамках второго тура Лиги чемпионов. Команда Симоне Индзаги не оставила шансов сопернику и победила с крупным счётом 4:0. Один из голов на свой счёт записал полузащитник Хакан Чалханоглу – турецкий футболист забил прямым ударом со штрафного.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» забил гол прямым ударом со штрафного в Лиге чемпионов впервые с 2010 года. Тогда, 14 лет назад, со штрафного в ворота московского ЦСКА занимал Уэсли Снейдер. В рамке ворот тогда стоял Игорь Акинфеев.

Следующий матч «Интер» проведёт в субботу, 5 октября, - против «Торино».