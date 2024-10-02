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УЕФА может наказать «Боруссию» после победы 7:1 в Лиге чемпионов

02 Октября 2024 • 14:50 Комментировать (1)
Боруссия Д
7:1
Селтик

Во вторник вечером дортмундская «Боруссия» разгромила в Лиге чемпионов «Селтик» со счётом 7:1. Фанаты «шмелей» по ходу игры выражали недовольство работой УЕФА. Судя по всему, поклонникам «Боруссии» не по душе новый формат Лиги чемпионов, где групповую стадию заменила общая лига.

«УЕФА – мафия», «Вам плевать на спорт – вас волнуют только деньги», «Верните игру» - такие баннеры можно было заметить на трибуне с активными фанатами «Боруссии».

Теперь «Боруссия» может столкнуться с санкциями со стороны УЕФА.

В двух турах Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» отпраздновала две победы с общим счётом 10:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд УЕФА

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
02 Октября 2024 в 15:01
Селтик конечно же обосрался по самые гланды, я понимаю болельщиков , бабосики за билет от 150 евро , и приезжает футбол прошлого века , хотя после прошлой игры пресса Шотландии их уже чуть ли не в фавориты зачислила , а тут отбрили как дошколят , конечно люди хотят за свои деньги получать адекватный товар в виде футбола
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