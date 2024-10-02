Анри объяснил, в чём проблема нынешнего «ПСЖ»

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал итоги матча «Арсенал» - «ПСЖ». «Канониры» выиграли встречу со счётом 2:0.

Как считает Анри, у французского гранда в атаке стало меньше креативности. Это связанно с тем, что команду покинул Килиан Мбаппе. Всё ещё нет идеальной замены Марку Верратти, а Усман Дембеле не вышел по решению главного тренера Луиса Энрике.

«Да команда более сбалансирована, видно, что есть идея. Но в штрафной и вокруг нее мы мало что видели. Здесь уже будто футболисты не совсем знают, что можно сделать, кроме как владеть мячом», - приводит слова Анри Canal Plus.

Ранее мы писали о том, что известный в прошлом полузащитник Самир Насри раскритиковал защитника «ПСЖ».