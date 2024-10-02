Мостовой назвал точный счёт матча «РБ Лейпциг» - «Ювентус»

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на выезде встретится с немецким «РБ Лейпцигом». Об этом поединке поделился мыслями бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

«Я не думаю, что «РБ» справится. «Ювентус» в этом сезоне выступает лучше и смотрится перспективнее. Поставлю на его победу со счетом 2:1», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч второго тура Лиги чемпионов пройдет на стадионе в Лейпциге сегодня, 2 октября, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.