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«Манчестер Сити» повторил впечатляющий рекорд «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

02 Октября 2024 • 12:54 Комментировать

Во вторник «Манчестер Сити» легко разобрался в Лиге чемпионов со «Слованом» - победа 4:0. Как следствие, серия «горожан» без поражений в турнире (без учёта серии пенальти) достигла 25 матчей. В рамках этой серии «Манчестер Сити» отпраздновал 17 побед при 8 ничьих.

Таким образом, «Манчестер Сити» повторил рекорд «Манчестер Юнайтед» - в 2007-2009 годах «красные дьяволы» тоже выдавали такую серию в Лиге чемпионов.

В последний раз «Манчестер Сити» проигрывал в Лиге чемпионов в мае 2022 года – «Реалу» в ответном полуфинале (1:3). В прошлом сезоне «горожане» тоже вылетели от мадридцев, но по пенальти.

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