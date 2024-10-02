Павлюченко сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Болонья»

«У «Ливерпуля» больших трудностей возникать не должно. Он явно сильнее, еще и играет дома. Уверен в успехе «Ливерпуля» - ставлю на его победу с форой (-2)», - приводятся слова Павлюченко на страницах «Всепроспорт».