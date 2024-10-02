Павлюченко сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Болонья»

Бывший российский центрфорвард Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем поединке второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «Болоньей».
«У «Ливерпуля» больших трудностей возникать не должно. Он явно сильнее, еще и играет дома. Уверен в успехе «Ливерпуля» - ставлю на его победу с форой (-2)», - приводятся слова Павлюченко на страницах «Всепроспорт».
Матч «Ливерпуля» против «Болоньи» пройдет на стадионе «Энфилд» сегодня, 2 октября. Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.
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